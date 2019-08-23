Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

48 dakika önce

Salon: AnkaraHakemler: Koen Luts (Belçika), Ilaria Vagni (İtalya)Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Ndoye, Steux, Gicquel)Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova,...

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Ilaria Vagni (İtalya)

Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Ndoye, Steux, Gicquel)

Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva)

Setler: 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13

Süre: 116 dakika (23, 23, 22, 27, 21)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti.

Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada A Grubu maçları bu karşılaşmayla başladı.

Grupta bugün saat Sırbistan- Finlandiya ve Türkiye- Yunanistan müsabakaları oynanacak.

Belçika, Fransa, Avrupa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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