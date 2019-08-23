Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

34 dakika önce

Salon: AnkaraHakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Juraj Mokry (Slovakya)Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic)Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard,...

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Juraj Mokry (Slovakya)

Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic)

Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard, Alanko (Koskelo, Karhu, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Kosonen)

Setler: 25-17, 25-15, 25-17

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.

Finlandiya, Slovakya, Romanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, AEK'i 3-1 mağlup etti
Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Josef de Souza, Arabistan'ı karıştırdı PUBG'de devrim gibi değişiklik! Helikopter geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]