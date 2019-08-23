Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ilk günü, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla tamamlandı.

A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Fransa-Bulgaristan: 3-2

Sırbistan-Finlandiya: 3-0

Türkiye-Yunanistan: 3-0

Takımlar O G M P 1-Türkiye 1 1 0 3 2-Sırbistan 1 1 0 3 3-Fransa 1 1 0 2 4-Bulgaristan 1 0 1 1 5-Finlandiya 1 0 1 0 6-Yunanistan 1 0 1 0

B Grubu:

Belçika-Ukrayna: 3-0

İtalya-Portekiz: 3-0

Polonya-Slovenya: 3-0

Takımlar O G M P 1-İtalya 1 1 0 3 2-Belçika 1 1 0 3 3-Polonya 1 1 0 3 4-Slovenya 1 0 1 0 5-Ukrayna 1 0 1 0 6-Portekiz 1 0 1 0

C Grubu:

Hırvatistan-Azerbaycan: 2-3

Hollanda-Romanya: 3-0

Macaristan-Estonya: 3-0

Takımlar O G M P 1-Macaristan 1 1 0 3 2-Hollanda 1 1 0 3 3-Azerbaycan 1 1 0 2 4-Hırvatistan 1 0 1 1 5-Romanya 1 0 1 0 6-Estonya 1 0 1 0

D Grubu:

İsviçre-Almanya: 0-3

Belarus-Rusya: 0-3

Slovakya-İspanya: 3-0