Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)Fransa: Stojiljkovic, Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Moreels, Sylves, Caleyron)Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki...

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Fransa: Stojiljkovic, Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Moreels, Sylves, Caleyron)

Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki (Artakianou, Konomi)

Setler: 12-25, 21-25, 21-25

Süre: 73 dakika (18, 28, 27)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

Yunanistan, dün gruptaki ilk maçında Türkiye'ye 3-0 yenilmiş, Fransa ise Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında saat 19.30'da Finlandiya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan, Polonya, Romanya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:40 Kaynak: AA
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