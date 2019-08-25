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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi.

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ikinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

A Grubu'nda Türkiye, 24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 10-15'lik setlerle biten mücadelede Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek grubundaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Fransa- Yunanistan: 0-3

Finlandiya-Türkiye: 2-3

Takımlar O G M P
1-Türkiye 2 2 0 5
2-Sırbistan

 1 1 0 3
3-Yunanistan

 2 1 1 3
4-Fransa 2 1 1 2
5-Bulgaristan

 1 0 1 1
6-Finlandiya

 2 0 2 1

B Grubu:

Belçika- Slovenya: 3-0

Portekiz- Polonya: 0-3

Takımlar O G M P
1-Polonya 2 2 0 6
2-Belçika

 2 2 0 6
3-İtalya

 1 1 0 3
4-Slovenya 2 0 2 0
5-Ukrayna

 1 0 1 0
6-Portekiz

 2 0 2 0

C Grubu:

Estonya- Hırvatistan: 1-3

Romanya- Macaristan: 3-1

Takımlar O G M P
1-Hırvatistan 2 1 1 4
2-Hollanda

 1 1 0 3
3-Macaristan

 2 1 1 3
4-Romanya 2 1 1 3
5-Azerbaycan

 1 1 0 2
6-Estonya

 2 0 2 0

D Grubu:

Almanya- İspanya: 3-1

İsviçre- Slovakya: 0-3

Takımlar O G M P
1-Slovakya 2 2 0 6
2-Almanya 2 2 0 6
3-Rusya


 1 1 0 3
4-İspanya 2 0 2 0
5-Belarus

 1 0 1 0
6-İsviçre

 2 0 2 0

Finlandiya, voleybol, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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