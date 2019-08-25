Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ikinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

A Grubu'nda Türkiye, 24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 10-15'lik setlerle biten mücadelede Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek grubundaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Fransa- Yunanistan: 0-3

Finlandiya-Türkiye: 2-3

Takımlar O G M P 1-Türkiye 2 2 0 5 2-Sırbistan 1 1 0 3 3-Yunanistan 2 1 1 3 4-Fransa 2 1 1 2 5-Bulgaristan 1 0 1 1 6-Finlandiya 2 0 2 1

B Grubu:

Belçika- Slovenya: 3-0

Portekiz- Polonya: 0-3

Takımlar O G M P 1-Polonya 2 2 0 6 2-Belçika 2 2 0 6 3-İtalya 1 1 0 3 4-Slovenya 2 0 2 0 5-Ukrayna 1 0 1 0 6-Portekiz 2 0 2 0

C Grubu:

Estonya- Hırvatistan: 1-3

Romanya- Macaristan: 3-1

Takımlar O G M P 1-Hırvatistan 2 1 1 4 2-Hollanda 1 1 0 3 3-Macaristan 2 1 1 3 4-Romanya 2 1 1 3 5-Azerbaycan 1 1 0 2 6-Estonya 2 0 2 0

D Grubu:

Almanya- İspanya: 3-1

İsviçre- Slovakya: 0-3