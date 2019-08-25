Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Koen Luts (Belçika)
Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Petrova)
Sırbistan: Ognjenovic, Mihajlovic, Veljkovic, Boskovic, Milenkovic, Aleksic (Pusic, Blagojevic, Busa, Mina Popovic, Mirkovic)
Setler: 25-16, 21-25, 20-25, 16-25
Süre: 98 dakika (25, 27, 25, 21)
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Sırbistan gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-0 yenerken Bulgaristan Fransa'ya 3-2 kaybetmişti.