Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Vladimir Oleynik (Rusya)Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi (Konomi, Artakianou, Merteki, Oikonomidou, Papafotiou, Kalantatze)Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakonen, Korhonen,...

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Vladimir Oleynik (Rusya)

Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi (Konomi, Artakianou, Merteki, Oikonomidou, Papafotiou, Kalantatze)

Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard (Koskelo, Pihlajamaki, Czakan, Kosonen, Esko, Kymaaho)

Setler: 26-24, 15-25, 25-21, 27-25

Süre: 106 dakika (27, 23, 25, 31)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Yunanistan, Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti.

Yunanistan gruptaki ilk maçında Türkiye'ye 3-0 yenilmiş ve ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yenmişti. Finlandiya ise ilk maçta Sırbistan'a 3-0 kaybedip ikinci maçta Türkiye karşısında 3-2 yenilmişti.

A Grubu'nda Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yarın saat 17.00'de Fransa-Sırbistan, 19.30'da Türkiye- Bulgaristan maçları oynanacak.

Finlandiya, Yunanistan, Romanya, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:52 Kaynak: AA
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