Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

6 saat önce

Salon: Ankara Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovakya)Sırbistan: Busa, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Silvija Popovic, Blagojevic)Bulgaristan: Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova, Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova (Zhana...

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Salon: Ankara


Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovakya)

Sırbistan: Busa, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Silvija Popovic, Blagojevic)

Bulgaristan: Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova, Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova (Zhana Todorova, Karakasheva, Barakova)

Setler: 25-19, 25-18, 28-26

Süre: 77 dakika (24, 25, 28)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan günün ilk çeyrek final maçında Sırbistan ile Bulgaristan karşılaştı.

Bulgaristan'a set şansı tanımayan son Avrupa şampiyonu Sırbistan, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Son 16 turunda Hırvatistan'ı yenen Türkiye, saat 19.30'da çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan, Slovakya, Polonya, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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