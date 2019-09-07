Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

23 dakika önce

Salon: AnkaraHakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)Sırbistan: Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Veljkovic (Silvija Popovic, Milenkovic)İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Orro, Fahr,...

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)

Sırbistan: Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Veljkovic (Silvija Popovic, Milenkovic)

İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Orro, Fahr, Nwakalor)

Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20

Süre: 102 dakika (24, 25, 25, 28)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan, İtalya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Finale yükselen Sırbistan, Ankara'da yarın saat 19.30'da, Türkiye-Polonya yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan, Polonya, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak Kosova'nın Çekya'yı yendiği maçta Vedat Muriç 1 golle oynadı Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:29:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]