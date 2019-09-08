Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

45 dakika önce

Salon: AnkaraHakemler: Koen Luts (Belçika), Ozan Çağı Sarıkayayı (Türkiye)İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Fahr)Polonya: Medrzyk, Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek (Stenzel, Maj-Erwardt, Grajber, Lukasik,...

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Ozan Çağı Sarıkayayı (Türkiye)

İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Fahr)

Polonya: Medrzyk, Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek (Stenzel, Maj-Erwardt, Grajber, Lukasik, Kowalewska, Zaroslinska-Krol)

Setler: 25-23, 25-20, 26-24

Süre: 94 dakika (30, 35, 29)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen İtalya üçüncü oldu.

Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında yarı final maçlarını kaybeden İtalya ile Polonya karşılaştı.

Karşılaşmadan 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 galip ayrılan İtalya, bronz madalya kazandı.

İtalya, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda; 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye ile Sırbistan, saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Polonya, Türkiye, Avrupa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa Teknik Direktörü Deschamps: Türkiye maçını unutamayız
Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine başladı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse faaliyetlerimizi engelleyemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:45:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]