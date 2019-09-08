Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya)

Sırbistan: Busa, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Silvija Popovic, Milenkovic, Mirkovic, Bjelica)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Kübra Akman, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ( Simge Şebnem Aköz, Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz, Zehra Güneş, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt)

Setler: 21-25, 25-21, 25-21, 22-25, 15-13

Süre: 132 dakika (24, 28, 30, 29, 21)

Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ikinci kez final oynayan Türkiye, bu sonuçla yine gümüş madalyada kaldı.

Karşılaşmanın ilk setine Sırbistan başlarken, ilk bölümü konuk ekip 3-2 önde geçti. İlk sette özellikle savunmada hata yapan milliler karşısında Sırbistan farkı açarak skorda 6-3'lük üstünlüğü yakaladı. Rakibin ataklarına file önündeki bloklarla karşı koyamayan Türkiye, Eda Erdem Dündar'ın performansı ve konuk takımın hataları sonrasında 9-9 eşitliği sağladı. Kübra Akman'ın smacıyla Türkiye maçta ilk kez 15-14'lük skorla öne geçmeyi başardı. Hücumda istediği performansı yakalayan milliler farkı açtı: 14-19. Hande Baladın, Meryem Boz ve Eda Erdem Dündar'ın müthiş performansları sonrasında ay-yıldızlılar ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Milli takım ikinci sete kötü başlarken Sırbistan 6-2'lik skorla üstünlüğü eline geçirdi. Bu bölümde rakibi karşısında etkili olamayan ay-yıldızlılar özellikle Mihajlovic'in sayılarına engel olamadı ve skor 11-5 oldu. File önünde Hande Baladın ve Meryem Boz ile maça tutunmaya çalışan Türkiye bir türlü aradaki farkı azaltamadı (15-9). Bu sette bir türlü maça konsantrasyon sağlayamayan milliler Sırbistan karşısında özellikle savunmada büyük hatalar yapınca skor 22-16'ya geldi. Sonradan oyuna giren Şeyma Ercan ve Gözde Yılmaz'ın güzel oyunu sonrasında Türkiye oyuna ortak olurken skoru da 23-21'e getirdi. Eda Erdem Dündar'ın serviste topu dışarı atması sonrasında Sırbistan set sayısını Ognjenovic ile kullandı. Bu servisin ardından Gözde Yılmaz'ın smacında da top dışarı gidince konuk takım seti 25-21 kazanarak 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü set Meryem Boz'un sayısıyla başladı. Türkiye hücumlarda tüm smaçları dışarı atınca rakip 9-4 üstünlük yakaladı. Uzun bir aradan sonra yine Meryem Boz sahneye çıktı ve Türkiye beşinci sayısını kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Zehra Güneş ilk önce smaçla, sonrasında da savunma bloğuyla takımına 2 sayı kazandırdı ve skoru 10-8'e getirdi. Türkiye'nin hücumundaki topları rakip savunmada kalınca ve arka alandan top çıkmayınca fark beşe çıkarken skor da 15-10 oldu. Sonradan oyuna giren Fatma Yıldırım'ın üst üste smaçlarıyla A Milli Takım farkı bire indirdi: (15-14) Boskovic'in smacı dışarı gidince maça 15-15 eşitlik geldi. Türkiye'nin file önündeki üçlü blokları başarılı olunca skor 19-18 Sırbistan lehine oldu. Milliler bu sette rakibine direnmeye çalışsa da bir türlü savunma ve hücumda istenilen grafiği yakalayamadı. Sırbistan seti 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete de kötü bir giriş yapan milliler rakibi karşısında 3-1 geriye düştü. Meryem Boz ve Zehra Güneş ile sayılar bulan Türkiye 3-3 eşitliği sağladı. 8-6 geriye düşmesine karşın oyundan kopmayan milliler 8-8'lik skorla eşitliği yakalamayı başardı. Sırbistan oyuna ağırlığını koyarak skorda tekrar 12-9 üstünlüğü ele geçirdi. Ebrar Karakurt'un üst üste smaç ve bloklarıyla Türkiye tekrar 12-12 beraberliği yakaladı. Sırbistan'ın 18-15 öne geçmesinin ardından Hande Baladın ve Zehra Güneş ile savunmada başarılı olan milli takım hücumda Meryem Boz ve serviste de Zehra Güneş ile 19-18 üstünlük yakaladı. Karşılaşmada tekrardan geriye düşen Türkiye, Zehra Güneş'in hücumdaki smacıyla 22-21 öne geçti. Rakibin son hücumunda file önünde mükemmel bir savunma yapan Eda Erdem Dündar'ın sayısıyla ay-yıldızlılar seti 25-22 kazandı ve 2-2 beraberliği sağladı.

Türkiye tie-break setine Ebrar Karakurt'un sayısıyla başladı ve 1-0 öne geçti. Son sete iyi başlayan milli takım, hücumdaki smaçları ve savunma bloklarıyla 4-2 üstünlüğü elde etti. Bir ara maçta 7-4 öne geçen ay-yıldızlılar üst üste hatalar yapınca fark bire indi: 6-7. Milli takım oyuncularının üst üste hatalar yapmasıyla Sırbistan maçta 11-9 öne geçmeyi başardı. Fatma Yıldırım'ın smacıyla tekrar 12-11 öne geçen Türkiye bu üstünlüğünü koruyamadı ve seti 15-13 kaybetti.

Bu sonuçla maçı da 3-2 kaybeden Türkiye, tarihinde ikinci kez çıktığı final maçında şampiyonluk şansını kullanamadı.

Sırbistan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zirvede yer aldı.