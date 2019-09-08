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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye'nin de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sona erdi.

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Türkiye'nin de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sona erdi.

Sırbistan Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Türkiye ikinci, İtalya üçüncü oldu.

Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan final maçının ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Türkiye'yi 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Sırbistan'a kupasını CEV Başkanı Aleksandar Boricic verdi.

Şampiyonada 16 yıl sonra final oynayan A Milli Takım'a ikincilik kupasını CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil takdim etti.

Ay-yıldızlı teknik heyet ve oyuncular madalyalarını ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

Şampiyonanın en değerli oyuncusu Sırbistanlı Tijana Boskovic seçildi. Boskovic'e plaketini CEV Başkanı Boricic verdi.

Sırbistan Karadağ, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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