Son Dakika Haberleri: Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçı
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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçı

1 saat önce

Ankara Spor Salonu'ndan görüntü Taraftarlardan görüntüler Güvenlik önlemleri ANKARA - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonluğu için Sırbistan ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

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Taraftarlardan görüntüler

Güvenlik önlemleri ANKARA - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonluğu için Sırbistan ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

voleybol, Ankara, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:02 Kaynak: AA
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