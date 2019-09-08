Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası final maçı
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Ankara Spor Salonu'ndan görüntü Taraftarlardan görüntüler Güvenlik önlemleri ANKARA - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonluğu için Sırbistan ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:02 Kaynak: AA
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Taraftarlardan görüntüler
Güvenlik önlemleri ANKARA - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonluğu için Sırbistan ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
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