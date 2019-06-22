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Voleybol: 2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi

4 dakika önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabındaki rakipleri belli oldu.

Voleybol: 2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi, System.String[]
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabındaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek final etabında Türkiye, A Grubu'nda Çin ve İtalya ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise ABD, Brezilya ve Polonya mücadele edecek.
Türkiye, toplam 5 ayaktan oluşan ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet sonrası 35 puanla beşinci sırada yer alarak final etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Ay-yıldızlı ekibin final etabında gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:
3 Temmuz Çarşamba:
14.30 Çin-Türkiye
4 Temmuz Perşembe:
14.30 İtalya-Türkiye
Final etabında gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:37 Kaynak: AA
Türkiye, voleybol, Spor
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