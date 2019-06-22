Voleybol: 2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabındaki rakipleri belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek final etabında Türkiye, A Grubu'nda Çin ve İtalya ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise ABD, Brezilya ve Polonya mücadele edecek.

Türkiye, toplam 5 ayaktan oluşan ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet sonrası 35 puanla beşinci sırada yer alarak final etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekibin final etabında gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:

3 Temmuz Çarşamba:

14.30 Çin-Türkiye

4 Temmuz Perşembe:

14.30 İtalya-Türkiye

Final etabında gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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