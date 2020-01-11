Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Son Dakika Spor

Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri

6 saat önce

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri, System.String[]

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Spor Salonu'nda oynanan ve 1 saat 40 dakika süren karşılaşmayı milliler, 25-19, 18-25, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

İlk maçında Sırbistan'ı da aynı skorla yenen ay-yıldızlı takım, grubunda liderliğe yükseldi. Türkiye, Balkan Elemeleri'nin son maçında yarın Romanya ile TSİ 16.00'da karşılaşacak.

Milliler, bu maçı da kazanması halinde 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazanacak. Grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde ise finallere gidebilmek için 2. turda mücadele edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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