Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Son Dakika Spor

Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri

7 saat önce

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri, System.String[]

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Spor Salonu'nda oynanan ve 64 dakika süren karşılaşmayı milliler, 25-15, 25-17 ve 25-21'lik setlerle mağlup etti.

İlk maçında Sırbistan'ı, ikinci maçında ev sahibi Bulgaristan'ı yenen ay-yıldızlı takım, 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:52 Kaynak: AA
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