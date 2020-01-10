Voleybol: 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Son Dakika Spor

Voleybol: 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri

6 saat önce

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Voleybol: 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri, System.String[]

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Spor Salonu'nda oynanan ve 1 saat 39 dakika süren karşılaşmayı 25-23, 20-25, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazanan milliler, elemelere galibiyetle başladı.

Balkan Elemeleri'nin diğer karşılaşmasında Bulgaristan, Romanya'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, ikinci maçında organizasyona ev sahipliği yapan Bulgaristan ile yarın TSİ 18.00'de karşılaşacak.

Elemeleri ilk sırada tamamlayan ülke, 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. İkinci sırada yer alan takım ise finallere gidebilmek için 2. turda mücadele edecek.

Bulgaristan, voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir
Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
01:28 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
01:23 Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi! - Son Dakika Spor
00:33 Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! "Premier Lig'e dönmek istiyorum..." - Son Dakika Spor
00:31 Popov bordo-beyazlı formayı giydi - Son Dakika Spor
00:23 Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
23:57 Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler - Son Dakika Spor
23:36 Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 05:18:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]