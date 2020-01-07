Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri - Son Dakika
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Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri

6 saat önce

Salon: OmnisportHakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)Almanya: Geerties, Weitzel, Lippmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Poll, Möllers, Vanjak)Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Hande Baladin, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol...

Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri, System.String[]

Salon: Omnisport

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)

Almanya: Geerties, Weitzel, Lippmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Poll, Möllers, Vanjak)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Hande Baladin, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol ( Simge Şebnem Aköz, Cansu Özbay, Meryem Boz, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan)

Setler: 25-15, 21-25, 25-21, 25-21

Süre: 105 dakika (24, 30, 23, 28)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Apeldoorn kentinde gruptaki 2. maçında yarın TSİ 15.00'te Hırvatistan ile karşılaşacak.

Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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