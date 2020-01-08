Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri - Son Dakika
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Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri

6 saat önce

Salon: OmnisportHakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)Hırvatistan: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic (Bozicevic, Sain, Gamma, Butigan, Pavicic, Deak)Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu (Simge...

Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri, System.String[]

Salon: Omnisport

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)

Hırvatistan: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic (Bozicevic, Sain, Gamma, Butigan, Pavicic, Deak)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu (Simge Aköz, Şeyma Ercan)

Setler: 28-26, 12-25, 20-25, 21-25

Süre: 101 dakika (31, 20, 23, 27)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ikinci maçına iyi başlayamayan ay-yıldızlı ekip, 3 defa 4 farkla geri düştü. Rakibinin köşeden ataklarında zorlanan milliler, 10-6'dan sonra iyi savunma yaptı ve geri döndü. 10-10'da skoru eşitleyen Türkiye, 11-10 öne geçti. Bu skordan sonra üstünlük birkaç kez el değiştirirken 21-21'de bir kez daha eşitlik sağlayan A Milli Takım, 24-21 öne geçti. Üç kez set sayısı şansını kullanamayan milliler, bir kez de 26-25'te set sayısını alamadı. Köşeden etkili hücum eden Ikic ve Fabris'i durduramayan milliler, seti 28-26 kaybetti ve 1-0 geri düştü.

İkinci sete iyi giren milliler, Fabris ve Ikic karşısında etkili savunma yaptı. Meliha İsmailoğlu ve Meryem Boz ile sayılar bulan ay-yıldızlı takım, kaptan Eda Erdem ile etkili servislerden skor üretti. Oyuna hükmeden Türkiye, seti 25-12 alarak 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü sete tutuk başlayan ancak çabuk toparlanan Türkiye, Hande Baladın'ın etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele aldı. 5-4'te aldığı üstünlüğü bırakmayan ay-yıldızlı voleybolcular, bu seti de 5 sayı farklı aldı (20-25) ve 2-1 öne geçti.

Çekişmeli geçen son sette milliler skor üstünlüğünü elinde bulundursa da farkı açamadı. İyi bir performans sergileyen Türkiye, 18-16'dan sonra farkı açarak skoru 24-18'e getirdi. Üç kez maç sayısı şansını değerlendiremeyen milliler, 4'üncüsünde hata yapmadı ve seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

İlk maçta Almanya'ya 3-1 yenilen milliler, grubun son müsabakasında 10 Ocak Cuma günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.

Hande Baladın, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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