Voleybol: 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası elemeleri

Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Tur elemelerinde Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Balkan Voleybol Birliği şemsiyesi altında Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.

Romanya'yı 25-19, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, elemelere galibiyetle başladı.

Milli takım, elemelerdeki ikinci maçını 11 Mart Perşembe günü TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile yapacak.