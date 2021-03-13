Voleybol: 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası elemeleri

Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. tur elemelerinde Türkiye, dördüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Sırbistan'a 23-25, 10-25, 25-18 ve 12-25'lik setlerle 3-1 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.
Grubunu 12 puanla zirvede bitiren Sırbistan, şampiyonaya katılma hakkı kazanırken, 6 puanla 3. sırada yer alan milli takım, 6-9 Mayıs 2021'deki 2. tur elemelerinde mücadelesine devam edecek.
İkinci tur elemelerinde gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 10-18 Temmuz 2021'de Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.
Kaynak: AA
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