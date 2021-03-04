Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Vrnjacka Banja kentindeki Vlade Divac Spor Salonu'nda oynanan ve 113 dakika süren karşılaşmada Türkiye, 28-30, 26-24, 23-25 ve 25-27 set sonuçlarıyla rakibine 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, elemelerdeki üçüncü maçında yarın TSİ 18.00'de Romanya ile karşılaşacak.