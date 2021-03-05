Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur üçüncü maçında Türkiye, Romanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vrnjacka Banja kentindeki Vlade Divac Spor Salonu'nda oynanan ve 60 dakika süren karşılaşmada Türkiye, 16-25, 18-25, 19-25 set sonuçlarıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Milliler, 6-9 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. tur eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek.

Avrupa Şampiyonası 2. tur elemelerini ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.

Romanya-Türkiye karşılaşmasının ardından 1. tur sonucunda oluşan puan durumu şu şekilde:

NO TAKIM 0 G M P 1 Sırbistan 2 2 0 6 2 Türkiye 3 2 1 5 3 Bulgaristan 2 1 1 3 4 Romanya 3 0 3 1

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