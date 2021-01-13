Voleybol: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Boris Trajkovski
Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
Türkiye: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi ( Burak Mert, Faik Samed Güneş, Metin Toy, Efe Bayram, Arda Bostan)
Kuzey Makedonya: Milev, Andonov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Gjorgi Gjorgiev (Mihailov, Savovski, Nikolovski, Angelovski)
Setler: 25-16, 18-25, 25-18, 25-12
Süre: 22, 24, 24, 20 (90 dakika)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla milli takım, grupta ikinci galibiyetini aldı. Ev sahibi Kuzey Makedonya ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Ay-yıldızlılarda Adis Lagumdzija 17 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Millilerde Burutay Subaşı 14, Vahit Emre Savaş 13, Oğuzhan Karasu 7, Yiğit Gülmezoğlu 6, Arslan Ekşi 4, Metin Toy 3, Efe Bayram ve Faik Samed Güneş ise birer sayıyla oynadı.
Türkiye, grupta üçüncü maçında 15 Ocak Cuma günü Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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