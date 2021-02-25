Voleybol: 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Doha Etabı'nda Türk sporcular bir üst tura yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, D grubunda mücadele eden Sefa Urlu- Selçuk Şekerci ikilisi ve Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi rakiplerini mağlup ederek grupta ilk iki sırayı aldı.

Organizasyonda Türk sporcuların oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle :

Sefa Urlu/ Selçuk Şekerci-Jassim/ Nassir (Katar): 2-0 (21-6, 21-7)

Murat Giginoğlu/ Volkan Göğtepe-Abramov/ Salmanov (Rusya): 2-0 (21-16, 21-13)

Sefa Urlu/ Selçuk Şekerci-Murat Giginoğlu/ Volkan Göğtepe: 1-2 (21-18, 16-21, 7-15)

Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi 12'li Eleme Turu'nda Libya'dan Joe-Chafic ikilisi ile Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi ise çeyrek final maçında Gambiya'dan Jawo-Jarra ve Katar'dan Essam-Ziad ikilisinin galibiyle karşılaşacak.