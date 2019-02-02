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Voleybol: Avrupa Kadınlar Şampiyonası

1 saat önce

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

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2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-8 Ağustos 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceği 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın, grup aşamasındaki maç programı belirlendi.

Milliler, A Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapacak.

Oynanacak grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, 8'li finale kalacak.

Millilerin A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

23 Ağustos 2019

20.00 Türkiye-Yunanistan

24 Ağustos 2019

19.30 Türkiye-Finlandiya

26 Ağustos 2019

19.30 Türkiye-Bulgaristan

28 Ağustos 2019

19.30 Türkiye-Fransa

29 Ağustos 2019

19.30 Türkiye-Sırbistan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Spor
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