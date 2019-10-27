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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

29 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Salim BekdaşZiraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Enaboifo, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Berkan Eryüz, Caner Pekşen...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Salim Bekdaş

Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Enaboifo, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Berkan Eryüz, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Uğur Güneş, Ahmet Umur Şahin, Emre Berat Fırat, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Setler: 25-11, 25-13, 25-18

Süre: 68 dakika (21, 22, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Emin Gök, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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