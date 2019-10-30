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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

8 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, İbrahim ÜnalHalkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün, Rıfat Kantarcıoğlu, Abdullah Çam)Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün, Rıfat Kantarcıoğlu, Abdullah Çam)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Venno ( Burak Mert, Metin Ertuğrul Gazi)

Setler: 22-25, 23-25, 23-25

Süre: 91 dakika (28, 31, 32)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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