Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün, Rıfat Kantarcıoğlu, Abdullah Çam)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Venno ( Burak Mert, Metin Ertuğrul Gazi)
Setler: 22-25, 23-25, 23-25
Süre: 91 dakika (28, 31, 32)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.