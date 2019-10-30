Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun
Hakemler: Zeki Bocutçu, Kadir Girente
Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Mehmet Almaz, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul, Çağlar Rahmi Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Yusuf Erdem)
Arkas Spor: Baturalp Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Bravo)
Setler: 23-25, 16-25, 23-25
Süre: 93 dakika (34, 26, 33)
AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.