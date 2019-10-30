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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: ArhaviHakemler: Erol Akbulut, Gürhan GülArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Berk Özbek, Salih Özdemir)Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Arhavi

Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel ( Mehmet Özbek, Umut Şahin, Berk Özbek, Salih Özdemir)

Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Muhammed Ertuğrul, Ümit Demir)

Setler: 25-27, 22-25, 18-25

Süre: 111 dakika (42, 34, 35)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Ziraat Bankası, Salih Özdemir, Mehmet Özbek, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:04 Kaynak: AA
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