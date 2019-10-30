Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi
Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül
Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel ( Mehmet Özbek, Umut Şahin, Berk Özbek, Salih Özdemir)
Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Muhammed Ertuğrul, Ümit Demir)
Setler: 25-27, 22-25, 18-25
Süre: 111 dakika (42, 34, 35)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.