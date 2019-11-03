Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çıldır
Galatasaray HDI Sigorta: Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Onurcan Çakır, Van Berkel, Selim Kalaycı, Metin Ertuğrul)
Tokat Belediye Plevne: Mert Tetik, Ahmet Arslan, Chernokozhev, Julius, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal (Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Uğur Savaş, Alperay Demirciler)
Setler: 25-15, 25-21, 25-19
Süre: 78 dakika (24, 27, 27)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.