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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

7 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Arhavi Voleybol- Sorgun Belediyespor (Arhavi)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor (Haldun Alagaş)

18.30 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)

18.30 Tokat Belediye Plevne- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

7 Kasım Perşembe:

19.00 Halkbank- Ziraat Bankası (TVF Başkent)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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