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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevimİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Çiçekoğlu)Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Çiçekoğlu)

Arkas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-17, 25-16,18-25, 22-25, 17-15

Süre: 124 dakika (24, 24, 25, 29, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk galibiyetini aldı. Arkas Spor ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Arkas Spor, Uğur Güneş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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