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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

7 saat önce

Salon: ArhaviHakemler: İsmail Yıldırım, Sema KayıkçıArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Mehmet Özbek, Umut Şahin)Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles, Alfonso (Ramazan Kılıç,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Arhavi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel ( Mehmet Özbek, Umut Şahin)

Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles, Alfonso (Ramazan Kılıç, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Rahmi Çağlar Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Demirhan Durul, Onur Altınkaya )

Setler: 21-25, 25-12, 25-23, 21-25, 15-12

Süre: 155 dakika (32, 24, 36, 31, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Arhavi Voleybol, konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Sorgun Belediyespor, Mehmet Özbek, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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