Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ozan Sarıkaya, Recep KarakoçFenerbahçe HDI Sigorta: Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta: Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın ( Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin)

Setler: 20-25, 22-25, 21-25

Süre: 95 dakika (30, 34, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında oynanan derbide Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe HDI Sigorta ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Birinci sette 2 takım da birbirini oyundan düşürmek için smaç servisler attı. Galatasaray HDI Sigorta, Burutay Subaşı ile etkili oldu, Fenerbahçe HDI Sigorta ise Ter Maat ile sayı üretti. Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-8 önde geçti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini üçlü bloklarda durdurdu ve seti 25-20 kazandı.

İkinci sette Galatasaray HDI Sigorta, Venno ile etkili servisler atarak iyi oyununu sürdürdü. Ortadan ataklarla teknik molayı 12-11 önde geçen sarı-kırmızılılar, seti 25-22 üstün tamamladı.

Üçüncü sette de etkinliğini sürdüren ve ortadan yaptığı ataklarla teknik molayı 12-10 önde geçen Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-21, müsabakayı da 3-0 kazandı.

Ahmet Karataş, Galatasaray, Sigorta, Subaşı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat! Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın? Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 03:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]