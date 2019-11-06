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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türkerİnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Ali Berke Sağır, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Mert Nevzat Güneş)Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: İnegöl

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Ali Berke Sağır, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Mert Nevzat Güneş)

Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ferreira)

Setler: 16-25, 21-25, 18-25

Süre: 76 dakika (23, 26, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.

Nevzat Güneş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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