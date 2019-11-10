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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Leonardo, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Leonardo, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo ( Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 18-25, 25-23, 19-25, 21-25

Süre: 138 dakika (35, 38, 27, 38)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Hüseyin Koç, Fenerbahçe, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:00 Kaynak: AA
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