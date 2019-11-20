Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan SarıSpor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Kadir Cin, Nascimento (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Uğur Fatih Eren, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Kadir Cin, Nascimento (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Uğur Fatih Eren, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu ( Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın, Caner Dengin)

Setler: 11-25, 25-22, 25-20, 24-26, 10-15

Süre: 127 dakika (23, 27, 29, 31, 17)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Şen, Oğuz ve Aykut transferi için Cem Uzan'la yaptığı pazarlığı açıkladı
Fenerbahçe'ye 3 futbolcu için transfer teklifi yapıyor Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:11:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]