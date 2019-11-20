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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildirİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Abdulsamet Yalçın)Halkbank: İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildir

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Abdulsamet Yalçın)

Halkbank: İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov, Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz (Hasan Yeşilbudak, Efe Bayram, Volkan Döne)

Setler: 22-25, 21-25, 15-25

Süre: 82 dakika (30, 27, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Uğur Güneş, Şenyurt, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:24 Kaynak: AA
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