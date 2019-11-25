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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Mehmet Bogaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Uğur Kılınç)Ziraat Bankası: Escobar, Cafer...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Mehmet Bogaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Uğur Kılınç)

Ziraat Bankası: Escobar, Cafer Kırkıt, İbrahim Halil Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin (Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken)

Setler: 17-25, 25-21, 25-15, 25-19

Süre: 125 dakika (27,38, 28, 32)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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