Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türkerİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oguzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Yunus Emre Tayaz)Halkbank: Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: İnegöl

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oguzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Yunus Emre Tayaz)

Halkbank: Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orcun Ergun, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler : 22-25, 25-19, 28-26, 23-25, 15-11

Süre : 132 dakika (27, 24, 32, 30,19 )

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında İnegöl Belediyespor, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

Sigorta, EFE, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 01:24:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]