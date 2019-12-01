Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Berkan Eryüz)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oguzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 21-25
Süre: 121 dakika (36, 26, 30, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.