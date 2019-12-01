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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Bülent Bozkurt, Recep Karakoçİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Berkan Eryüz)Fenerbahçe HDI Sigorta: Oguzhan Karasu, Ulaş Kıyak,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Berkan Eryüz)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oguzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 21-25

Süre: 121 dakika (36, 26, 30, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bülent Bozkurt, Uğur Güneş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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