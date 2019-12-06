Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
18.30 Tokat Belediye Plevne- İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)
Yarın:
19.00 Ziraat Bankası- Spor Toto (TVF Başkent)
8 Aralık Pazar:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arhavi Voleybol (Burhan Felek)
18.30 Galatasaray HDI Sigorta- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 Halkbank- Arkas Spor (TVF Başkent)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)