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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

18.30 Tokat Belediye Plevne- İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

Yarın:

19.00 Ziraat Bankası- Spor Toto (TVF Başkent)

8 Aralık Pazar:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arhavi Voleybol (Burhan Felek)

18.30 Galatasaray HDI Sigorta- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 Halkbank- Arkas Spor (TVF Başkent)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)

İnegöl Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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