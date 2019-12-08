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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin YenerGalatasaray HDI Sigorta: Venno, Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Abdulsamet Yalçın, Özkan...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Venno, Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu ( Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Cansın Ogbai)

Setler: 25-21, 31-29, 25-22

Süre: 99 dakika (26, 41, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yasin Aydın, Burak Mert, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:38 Kaynak: AA
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