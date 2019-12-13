Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde haftanın maç program şöyle:

15 Aralık Pazar:

15.00 Halkbank- Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

16.00 İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)

17.00 Arhavi Voleybol- Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)

19.00 Sorgun Belediyespor- Ziraat Bankası (Sorgun)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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