Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Chernokozhev, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Halil Dolaşık, Atakan Topal, Cansın Çınar)
Setler: 25-21, 25-19, 25-17
Süre: 75 dakika (29, 24, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.