Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Ayşim ErginayHalkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Chernokozhev, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Chernokozhev, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Halil Dolaşık, Atakan Topal, Cansın Çınar)

Setler: 25-21, 25-19, 25-17

Süre: 75 dakika (29, 24, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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