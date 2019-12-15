Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: İnegöl Hakemler : Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır, Efe Er, Berkan Bozan) Fenerbahçe HDI Sigorta: Ferhat Akdeniz,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: İnegöl


Hakemler : Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker


İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır, Efe Er, Berkan Bozan)


Fenerbahçe HDI Sigorta: Ferhat Akdeniz, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatkın, Hasan Sıkar, Oğuzhan Karasu)


Setler: 15-25, 26-24, 14-25, 25-20, 13-15


Süre: 138 dakika (24,37,29,28,20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 yendi.

İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe, Sigorta, İnegöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:58 Kaynak: AA
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