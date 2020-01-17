Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er)
Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin ( Burak Mert, Van Berkel, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın)
Setler: 27-25, 26-24, 25-22
Süre: 97 dakika (29, 37, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının açılış maçında İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.