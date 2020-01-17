Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türkerİnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er) Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er)


Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin ( Burak Mert, Van Berkel, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın)


Setler: 27-25, 26-24, 25-22

Süre: 97 dakika (29, 37, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının açılış maçında İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Sigorta, EFE, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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