Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Sorgun Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber Sorgun Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Demirhan Durul, Batı Kayhan, Onur Altınkaya) Spor Toto: Nicolas Bruno, Uncoln,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Sorgun


Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber


Sorgun Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Demirhan Durul, Batı Kayhan, Onur Altınkaya)


Spor Toto: Nicolas Bruno, Uncoln, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Kadir Cin, Nascimento (Deniz İvegin, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer)


Setler: 25-22, 20-25, 21-25, 26-24, 11-15


Süre: 131 (31, 26, 26, 33, 15)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Spor Toto, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Sorgun Belediyespor, Altınkaya, Sorgun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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