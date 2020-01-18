Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel
Hakemler: Gürhan Gül, Mustafa Demir
Tokat Belediye Plevne: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Mert Tetik (Alperay Demirciler, Cansın Hacıbekiroğlu, Mehmet Hacıoğlu, Anıl Durgut, Semih Çelik, Halil Dolaşık)
Arkas Spor: Muhammet Kaya, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Blankenau, Bravo, Mirza Lagumdzija, Caner Ergül)
Setler: 18-25, 14-25, 20-25
Süre: 84 dakika (32, 24, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.